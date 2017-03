Gemeentebestuur Kortemark vaart uit tegen Rita Tyvaert: "Denk jij dat wij middeleeuws zijn?"

Maar dat was echter buiten de coalitie gerekend, die haar zwaar aanpakte.

Bij het punt over een samenwerkingsovereenkomst met Torhout voor het heraanleg van het stuk wegenis boven de Kasteelbeek van de Kortemarkstraat in Torhout en de Torhoutstraat in Kortemark, waarbij de aanlegkosten elk voor de helft door beide gemeenten zullen gedragen worden, opperde Tyvaert dat dit dossier al heel lang aansleept en dat de aanleg van een nieuw fietspad in de Torhoutstraat toch echt wel dringend is.

Ze had geen oren naar de uitleg van de coalitie, die benadrukte dat je een dossier zomaar niet kan forceren. "U steekt al dat geld liever in de heraanleg van de Nieuwstraat en de Stationsstraat, die zal voorzien worden van een nieuwe laag asfalt." Hoewel Tyvaert zelf in de Stationsstraat woont, joeg ze niet alleen de burgemeester, maar ook alle raadsleden tegen zich in het harnas, door te insinueren dat het niet toevallig was dat Toon Vancouillie (Open VLD) zelf in de Nieuwstraat woont.

Subjectief

"Ik reageer hier niet meer op", repliceerde Vancoillie. "Denk jij dat wij middeleeuws zijn? Zo doe je niet aan politiek. Jij maakt de hele boel kapot en bekijkt alles subjectief."

Schepen van openbare werken Johan Braem (Open VLD) merkte op dat de herstellingen aan beide centrumstraten echt niet meer op zich mogen laten wachten, anders wordt de schade nog groter. N-VA liet zich ook positief uit over de aanpak van beide straten.

Na dit incident met Tyvaert kon er weer overgegaan worden tot de geplande agendapunten.

