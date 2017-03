Geert Bourgeois overlegt met Boris Johnson over haven Zeebrugge

De haven van Zeebrugge dreigt zwaar getroffen te worden door de Brexit. Maar liefst 45 procent van de 37,6 miljoen ton overslag in de haven is gelinkt aan het Verenigd Koninkrijk, schrijft De Tijd zaterdag. Van de 2,8 miljoen auto's in de haven komen 1 miljoen uit het VK of gaan ze ernaartoe. Ook het gros van de containertrafiek gaat die kant uit. Alles wat een negatieve impact heeft op de bilaterale relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa, dreigt Zeebrugge heel hard pijn te doen.

Hoge invoertarieven naar het Verenigd Koninkrijk zijn het laatste wat we willen

Joachim Coens, de topman van de haven, vreest vooral importtaksen, waardoor veel Britse bedrijven andere markten zullen gaan opzoeken, zegt hij in De Tijd. Minister-president Bourgeois treedt hem bij. "Hoge invoertarieven naar het Verenigd Koninkrijk zijn het laatste wat we willen, niet alleen voor de haven van Zeebrugge, maar voor het hele Vlaamse economische weefsel, dat leeft van de export. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde handelspartner". Daarnaast pleit Bourgeois ook voor zo weinig mogelijk grens- en douaneformaliteiten én het behoud van gemeenschappelijke productnormen. Bourgeois spreekt maandag nog met bedrijfsleiders van enkele geviseerde sectoren en brengt een bezoek aan het West-Vlaamse bedrijf van diepvriesgroenten Ardo.

(Belga - foto Belga)