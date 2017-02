Afgelopend weekend is Raymond Van Duüren overleden. Hij werd net geen 81 jaar. Raymond Van Duüren was geneesheer en verschillende jaren was hij actief in de politiek. Hij was ere-schepen van de gemeente Koksijde. Raymond Van Duüren was een liberaal pur-sang en vooraanstaand vrijzinnige.

Voor zijn inzet op gebied van kunst, samen met zijn echtgenote Annie, werd hij cultureel ambassadeur van de gemeente.

(EDK)