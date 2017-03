Eerste schepen niet langer jongste gemeenteraadslid in Heuvelland

Bea Bauw (CD&V) uit Westouter is getrouwd met Stijn Rassalle, mama van Staf (14 maanden) en zes maanden zwanger van een tweede kindje. Na de verkiezingen in 2012 kwam ze in de OCMW-raad terecht. Doordat oud-schepen Luc Snaet (CD&V) naar een andere gemeente emigreert, volgt Bea Bauw hem op in de gemeenteraad. Daarmee is ze het jongste gemeenteraadslid in Heuvelland. Voordien was dat eerste schepen Wiel...