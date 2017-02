Drie West-Vlaamse gemeenten hebben geen noodplan (tot groeiend ongenoegen van gouverneur Decaluwé)

Carl Decaluwé viert dit jaar zijn vijfde verjaardag als gouverneur van West-Vlaanderen. Van bij zijn aantreden drong hij er bij alle gemeenten sterk op aan om werk te maken van een nood- en interventieplan en een D5-crisiscommunicatieplan.

Bijna alle gemeenten hebben nu zo'n nood- en interventieplan, maar Ardooie, Spiere-Helkijn en Vleteren blijven achter, en volgens de gouverneur geven de gemeenten geen blijk van intentie om dat op te maken. "Dat betekent ook dat je geen grote rampoefeningen kan organiseren", aldus de gouverneur. "Communicatie is echt wel ontzettend belangrijk geworden. Ik zie dan ook dat heel wat gemeenten hun D5-plan al aan het aanpassen zijn, nu de rol van onder meer sociale media veel sterker is geworden."

"Hopelijk nooit gebruiken"

Decaluwé gaf ook mee dat de kustgemeenten volop bezig zijn met een apart nood- en interventieplan, uit voorzorg voor mogelijke overstromingen vanuit zee. Ook het nood- en interventieplan voor massareddingen op zee is klaar. "Er meren in Zeebrugge schepen aan met duizenden passagiers en werknemers. We moeten voorbereid zijn tegen een mogelijke ramp. We stellen die plannen uiteraard op in de hoop om ze nooit te moeten gebruiken", verklaarde Decaluwé. In dat kader organiseerde de gouverneur in oktober 2016 nog een grootscheepse rampoefening.

