Dikke Mathilde krijgt 'pussy hat' op als protest tegen Donald Trump

Eerder deze week versleepte VIVA-SVV ze ook al een standbeeld naar de markt in Oudenburg, maar daar laten ze het niet bij. "De 'pussy hat' is het symbool tegen Trumps vrouwonvriendelijke uitlatingen en maatregelen", zegt Truus Barremaecker (35). "Als vrouwenvereniging willen we een signaal uitsturen dat we helemaal niet akkoord gaan met zijn beleid. Hij is sowieso een persoon die vrouwen in het verleden al beschimpt heeft, maar sinds hij aan de macht kwam, neemt hij ook vrouwonvriendelijke maatregelen. Dat heeft hij al bewezen op dag één. Hij zorgde voor een maatregel die ervoor zorgt dat NGO's geen toegang meer krijgen tot subsidies vanaf het moment dat zij abortus mee opnemen in hun programma. Daardoor wordt de geldkraan voor veel organisaties dichtgedraaid, wat heel problematisch is. Als je weet dat miljoenen vrouwen gewond geraken door abortus en dat jaarlijks 10.000 vrouwen sterven door onveilig uitgevoerde abortussen, kunnen wij daar als vrouwenvereniging niet mee akkoord gaan."

Trumpcare

"Hij wil ook Trumpcare invoeren in plaats van Obamacare. Obamacare is de universele gezondheidszorg, maar onder Trumpcare zou keizersnede, postnatale depressie en sexueel- of partnergeweld vallen onder bestaande aandoeningen, waardoor verzekeraars torenhoge premies mogen aanrekenen. Dat terwijl Trumpcare wel erectiestoornissen dekt, maar vrouwgerelateerde aandoeningen niet en dat is eigenlijk puur sexisme. Uiteraard willen we Trump dan ook 'niet welkom' heten in ons land. We hopen dat de boodschap bij hem aankomt en daar willen we alles aan doen. We gaan hem het vuur aan de schenen leggen. We zijn misschien maar een stipje op de aardbol en deze actie lijkt misschien klein, maar als we allemaal samen spannen, dan komt de boodschap zeker aan. Als vrouwenbeweging staan we allemaal achter deze actie. We hopen dan ook dat hij zijn ticketje naar België trillend zal vasthebben voor hij naar ons land komt."

(JRO)