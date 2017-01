Live Deze namiddag op de provincieraad : beleidsplan 2018-2024 voor toerisme en recreatie in de Westhoek

12:37

Storm Dieter beheerst de mondelinge vragen

Zoals gebruikelijk zijn er voor de eigenlijke zitting de mondelinge vragen. Voor de gouverneur zijn er dit keer vijf vragen, waarvan drie over de storm Dieter. Gouverneur Decaluwé wordt hierover ondervraagd door Kurt Ravyts (Vlaams Belang), Kurt Himpe (N-VA) en Carine De Jonghe (Open VLD). Alex Colpaert (Groen) wil het met hem hebben over de snelheidsverlaging naar 70 per uur in Vlaanderen, en Anthony Dumarey (Open VLD) over het overleg in verband met de bewaking op de snelwegparkings, dat de gouverneur maandag had met minister Ben Weyts.

Voor de deputatie zijn er vragen over de Vlaamse bouwmeester (Hendrik Verkest, CD&V), de omgevingsvergunning (Marc Vanwalleghem, CD&V), de herinrichting van de provinciale scholen (Reinhilde Castelein, Vlaams Belang en Herman Lodewyckx, Groen), de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen (Johan Rollez, N-VA), de gevolgen van het federaal moratorium op de wijkgezondheidscentra (Peter Roose, SP.A), het aantal nieuwe windmolens in West-Vlaanderen (Peter Roose, SP.A) en de dorpskernvernieuwing in Snaaskerke (Wim Aernoudt, N-VA)