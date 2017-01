Christiaan De Forche versterkt de rangen van Vlaams Belang Izegem

Christiaan De Forche (58) is in Izegem een erg bekend gezicht. Hij was dertig jaar lang bestuurssecretaris bij het stadsbestuur van Izegem en lang betrokken bij de Koninklijke Stadsfanfare, vzw Booserik, het Feestcomité Emelgem en de Pekkersgilde. Hij is nog altijd bestuurslid van de heemkundige kring Ten Mandere.

"Ik was jarenlang lid van de Volksunie en van 1984 tot 2003 ook secretaris van de Izegemse afdeling", legt Christiaan uit. "Nu heb ik al een tijdje een lidkaart van Vlaams Belang en wil ik me ook publiekelijk inzetten voor de partij. Ikvind dat N-VA een traditionele partij is geworden en dat het verschil tussen woord en daad steeds groter wordt. Het is een asociale en liberale partij, waarbij het communautaire volledig naar de achtergrond is verdwenen. En net zoals alle anderen passen het ondemocratische cordon sanitaire toe."

Delen "N-VA is een asociale en liberale partij, waarbij het communautaire volledig naar de achtergrond is verdwenen"

"Ik wil benadrukken dat ik mij spontaan heb aangeboden bij afdelingsvoorzitter Rik Baert en Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider Stefaan Sintobin. Ik wil hen dan ook bedanken voor hun respect voor mijn keuze. Uiteraard wil ik in de eerste plaats Vlaams Belang in Izegem steunen, maar indien de kiezer het wil, zal ik ook mijn verantwoordelijkheid opnemen om kritisch, maar constructief invulling te geven aan een mogelijk gemeentelijk mandaat."

"Gelet op mijn achtergrond en loopbaan zou ik mij daarbij vooral toeleggen op cultuur, lokale economie en externe relaties. En tot slot, ik ben mij ervan bewust dat mijn keuze heel wat reacties zal teweeg brengen, maar ik voel het als een bevrijding dat ik eindelijk openlijk voor mijn overtuiging kan uitkomen."