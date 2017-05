CD&V Wielsbeke zonder kartelpartner naar de gemeentraadsverkiezingen 2018

Daarnaast engageren ook OCMW-voorzitter Filiep De Vos en schepenen Magda Deprez, Rachida Abid en Daisy Haydon zich om in de volgende legislatuur terug bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. De kieslijst van CD&V Wielsbeke zal worden aangevuld met een goede mix van ervaring, opkomend talent en politieke vernieuwing. Zo wil de partij verder blijven bouwen aan het positieve project voor Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, over de huidige en volgende legislatuur heen.

In 2006 en 2012 trok CD&V in kartel met N-VA naar de Wielsbeekse kiezer. Een samenwerking die niet alleen door de beide partijen, maar ook door de kiezer werd gesmaakt. Het kartel behaalde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 12 op 21 zetels: 11 voor CD&V en 1 voor N-VA.

Verschillende verwachtingen

Frédéric Depypere, voorzitter CD&V Wielsbeke: "Bij aanvang van de besprekingen tussen CD&V en N-VA was er bij beide partijen een sterke wil om samen verder te gaan. De verwachtingen van N-VA over de plaatsen en het aantal kandidaten konden niet ingepast worden in één gezamenlijke lijst. Voor ons was er amper plaats op de lijst voor uittredende gemeenteraadsleden, laat staan dat we nieuwe en jonge kandidaten konden brengen. En dan houdt het ergens op."

Meerjarenplan loyaal uitvoeren

Burgemeester Jan Stevens: "De uitgangspunten van ons programma gaan we niet wijzigen. We willen verder besturen zoals de afgelopen 10 jaar. We zorgen voor een warme gemeente. We investeren in voorzieningen voor onze kinderen en jeugd, maar evenzeer in betaalbare ouderenzorg in eigen gemeente. En ook mobiliteit en veiligheid in het verkeer zijn deel van ons interactief project met de bevolking. Bij alle bovenstaande beleidsbeslissingen wordt de budgettaire haalbaarheid welafgewogen."

De lokale economische dynamiek zal verder ondersteund worden: eind 2017 worden de infrastructuurwerken aan de kantoren-en dienstenzone Lobeek aangevat. Ook de ambachtelijke zone ' Schaapdreef' in Ooigem wordt ontwikkeld.

Dat CD&V Wielsbeke en N-VA Wielsbeke in 2018 niet in kartel naar de kiezer trekken, zal voor CD&V Wielsbeke geen gevolgen hebben voor de samenwerking van de huidige bestuursploeg. "Er ligt nog veel werk op de plank bij de gemeente en het OCMW, voorafgaand aan de verkiezingen van 2018 en het is in iedereen zijn belang om verder goed samen te werken. We gaan het meerjarenplan loyaal uitvoeren."

