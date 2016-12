CD&V Roeselare neemt afscheid van drie kopstukken en zet in op verjonging

De jaarwisseling kondigt ook bij CD&V Roeselare belangrijke wissels aan. Met schepen en OCMW-Voorzitter Geert Depondt, gemeenteraadslid en oud-schepen Frans Dochy en OCMW-raadslid en oud-schepen Patrick Allewaert maken drie ervaren bestuurders een stap achteruit op het Roeselaarse politieke toneel.

Zij worden opgevolgd door schepen Bart Wenes als OCMW-voorzitter, Caroline Martens en Greet Verhelle in de gemeenteraad en Veroniek Desender in de OCMW-Raad. Bart Wenes wordt als schepen van cultuur op zijn beurt opgevolgd door huidig gemeenteraadsvoorzitter Dirk Lievens, die de voorzittershamer doorgeeft aan Ria Vanzieleghem. Stefaan Van Coillie neemt tot slot de rol van CD&V-fractieleider in de gemeenteraad over.

(TD)