Carl en Isabelle Vereecke: "Populisme is niet het antwoord op de complexiteit van vandaag"

In zijn ondertussen 24-jarige carrière als politicus zag de ex-burgemeester van Kuurne de wereld naar eigen zeggen in ijltempo veranderen. "Alles is vandaag een pak complexer geworden en politici hebben het moeilijk om zichzelf in die wereld te positioneren." Isabelle knikt instemmend: "We moeten ons vandaag de dag de vraag durven stellen wat wij als politici kunnen en moeten doen. Populisme is volgens mij al zeker het antwoord niet. Je best doen, consequent zijn en blijven, wel."

Over meebesturen na 2018:

Wat 2018 betreft, hoopt Isabelle op de steun van de Kuurnenaar. "Vergelijkingen met mijn broer zijn niet aan de orde. Ik hoop de kans te krijgen te tonen wie ik ben. Maar uiteraard ben ik zeer ambitieus. "Ik verwacht na 14 oktober volgend jaar de vraag te krijgen mee te besturen. En daarbij sluiten wij als Kuurnse liberalen niemand a priori uit", stelt Carl nadrukkelijk. "Voor persoonlijke stappen is het nog te vroeg. Niemand weet wat de kiezer beslist. Maar het is allerminst de bedoeling om op twee paarden te wedden. Allebei een mandaat opnemen is sowieso wettelijk gezien onmogelijk. Stel dat we beiden verkozen raken, sta ik met veel plezier en trots mijn zetel af."

(OV)

