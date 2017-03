Burgemeester Kuurne slaat me culpa: "Aangifte vergeten, niet verzwegen"

Afgelopen weekend dook op dat Francis Benoit, CD&V-burgemeester van Kuurne, in 2015 niet in orde was met zijn mandatenaangifte bij het Rekenhof, hoewel dat verplicht is. "Een vergetelheid, een fout", stelt hij nu. "Maar een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen."