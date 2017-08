Burgemeester Koksijde ook actief als vastgoedontwikkelaar in eigen gemeente

Minstens drie grootschalige bouwprojecten in Koksijde zouden mee opgezet zijn door Domus Marcus, de vennootschap van burgemeester Marc Vanden Bussche. Volgens Apache gaat het daarbij om appartementscomplexen die op papier gerealiseerd worden door in totaal drie vennootschappen: naast Domus Marcus ook Skyline Europe en Belgian Land Company. Die laatste twee staan op naam van Marc Paeleman, die al langer de zakenpartner van de burgemeester is en sinds 2012 de helft van de aandelen van Domus Marcus in handen heeft. Domus Marcus en Skyline Europe zijn overigens op hetzelfde adres gevestigd, delen een telefoonnummer en hebben nagenoeg identieke logo's.

Volgens Apache zijn de vastgoedinvesteringen van de burgemeester een mogelijke bron van belangenvermengingen. "Zijn meerderheid kan gemeenteplannen aanpassen aan zijn persoonlijke belangen", klinkt het. Zo is er de ontwikkeling van het terrein van het voormalige Home Mathilde Schroyens. Het terrein werd enkele jaren terug verkocht aan Belgian Land Company, terwijl Koksijde het toen in bruikleen had. "Een eventuele aankoop van het terrein door de gemeente Koksijde werd destijds besproken, maar door het Koksijdse gemeentebestuur afgewezen. Dat de grond nu uitgerekend door burgemeester Vanden Bussche zelf wordt verkaveld en bebouwd roept vragen op over de belangen die destijds meespeelden bij de beslissing van het gemeentebestuur", aldus Apache.

Vanden Bussche, die zijn betrokkenheid bij de vastgoedprojecten bevestigt, ziet zelf geen graten in de investeringen. "Het gebeurt toch heel dikwijls dat burgemeesters of schepenen investeren binnen hun eigen gemeente? Als er wordt gesproken over bouwvergunningen beslis ik daar niet over mee."