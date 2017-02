Burgemeester Koekelare: "Wie werkt, verdient loon naar werken"

Als enige politicus van onze regio 'prijkt' Patrick Lansens in de top twintig van West-Vlaamse politici met het grootste aantal bezoldigde mandaten, namelijk zes. "In het bestuur van een intercommunale zetelen, houdt meer in dan alleen maar vergaderen. En wie werkt, verdient loon naar werken", aldus de burgervader van Koekelare.