Burgemeester Francis Benoit parodieert Trump en gaat 'muur bouwen rond Kuurne'

Het systematisch inlossen van vaak omstreden verkiezingsbeloftes door kersvers Amerikaans president Donald Trump de voorbije week, beroert de gemoederen. Tot in West-Vlaanderen. Francis Benoit, CD&V-burgemeester van Kuurne, drijft op zijn Facebookpagina de spot met The Donald en zette een bericht online waarin gemeld wordt dat hij 'een muur rond Kuurne zal laten bouwen' en dat 'onze buren Harelbeke, Lendelede en Kortrijk ervoor gaan betalen.'

Wie Trump heet is, wordt de gemeente bovendien uitgezet en is niet langer welkom. Benoit laat ook weten dat alle niet-Kuurnenaren gevraagd wordt het grondgebied te verlaten. "Wie niet in Kuurne geboren is, komt er niet meer in", staat er. Een cynische sneer naar de beslissingen van Donald Trump, want door de maatregelen zou zelfs de burgemeester zelf het grondgebied moeten verlaten. "Gelukkig worden wetten in Kuurne aan de gemeenteraad voorgelegd en kan ik niet alles alleen beslissen...", besluit Francis Benoit dan ook.

(FV)