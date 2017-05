Brugge richt zorgvereniging op om seniorenzorg betaalbaar te houden

Met de oprichting van de vzw Zorgvereniging anticiperen de Stad Brugge en het OCMW enigszins op de verplichte inkanteling van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het stadsbestuur tegen 2019. "Op die manier stellen we ons zorgaanbod voor de toekomst veilig", zegt Dirk De fauw (CD&V). "Deze zorgvereniging moet een sociale onderneming worden met een efficiënte en snelle werking. Zonder die vzw zouden wij op termijn voor elke beslissing moeten wachten op het fiat van schepencollege en gemeenteraad."

Warme zorg

"We willen de Bruggelingen blijven warme zorg op maat bieden, zoals het OCMW dat de voorbije decennia gedaan heeft. Met deze vzw tonen we als OCMW en als Stad aan dat we de regie voor de zorg in handen houden. Door zelf in te zetten op betaalbare prijzen vermijden we dat de prijzen voor de zorgverlening in Brugge de pan uit swingen. Een groot openbaar aanbod aan zorg werkt marktregulerend. De maximum dagprijs voor een verblijf in een woonzorgcentrum van het OCMW is 54 euro, terwijl 80 euro in de commerciële voorzieningen geen uitzondering is. In de private sector kost een assistentiewoning makkelijk 2.000 euro per maand. Slechts de happy few kunnen zich dit veroorloven."

Steeds meer 80-plussers

"De vzw Zorgvereniging laat ons toe om voort in te zetten op een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg voor alle Bruggelingen. De Stad Brugge en het OCMW zijn de twee stichtende leden van deze vereniging, die de globale dienstverlening van het OCMW in het kader van de zorg samenbrengt. Het gaat concreet om de zeven woonzorgcentra, inclusief het kortverblijf en de nachtopvang, twee dagverzorgingscentra, 142 serviceflats, thuiszorgdiensten, de maaltijdbedelingen aan huis en de dienstencentra voor senioren."

"Ook de verhuur van 450 seniorenwoningen en de sociale dienst seniorenzorg zullen deel uitmaken van de zorgvereniging. Want er is in Brugge een gestaag groeiende groep senioren met een zorgnood. Tussen 2005 en 2016 steeg het percentage 80-plussers van 5% naar 7,3%. Het aantal 65-plussers dat recht heeft op een tegemoetkoming van de zorgverzekering verdubbelde de voorbije tien jaar."