"Blankenberge, stad van de leegstand en toch moeten er 400 extra woningen extra komen?"

14:40

Kurt Ravyts : "Voor wanneer de eerste windmolen in de provinciedomeinen ?"

Kurt Ravyts (Vlaams Belang) vraagt wanneer we de eerste windturbines in de provinciale domeinen mogen verwachten, nu minister Tommelein in zijn Windplan 2020 bepaalt dat windmolens voortaan bestemmingsneutraal zijn. En de minister voegt er meteen bij dat het nu maar eens moet gedaan zijn met in het vergunningsbeleid te vertrekken vanuit natuur.

Franky De Block : "De minister heeft zijn visie bekend gemaakt. Er is inderdaad al wel overleg geweest met de gouverneurs en nog niet met de deputaties, maar ik veronderstel dat dit snel zal komen. De uitgangspunten van de minister zijn wel mooi, maar in de praktijk zullen er toch nog altijd een heel aantal beperkingen zijn. Zo is er Belgocontrol dat stelt dat er in onze windrijke provincie een hele zone is waar er geen windmolens gebouwd kunnen worden omdat die mogelijks hun apparatuur zouden kunnen in de war sturen."

"Maar ik vind het een waardevolle gedachte dat we moeten openstaan voor locaties waar we tot nu toe nog niet voor openstonden. En voor molens in natuurgebied zullen sowieso strengere normen gelden, bijvoorbeeld in vogelrichtlijngebied. Als provincie hebben we bewezen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen in deze, we zulllen dit blijven doen."

Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) vult aan : "Eigenlijk doen wij al vele jaren wat de minister nu vraagt : elke aanvraag zo objectief mogelijk benaderen en niets a priori uitsluiten. En we zijn inderdaad afgestapt van onze richtlijnen dat de windmolens moeten worden geclusterd per minstens drie, want je kan tegenwoordig met twee molens al eenzelfde rendement halen als vroeger met drie. Onze manier van werken laat toe om ambitie te hebben, maar tegelijk kunnen we vermijden dat er teveel procedures zou zijn."

Kurt Ravyts : "Ik heb de deputatie niet willen aanvallen, wel minister Tommelein die met een ongelooflijke lichtzinnigheid en groot showgehalte de bevolking in verwarring brengt."