Dat maakt de Oostendse N-VA-fractieleider en Vlaams Parlementslid vandaag bekend in Oostende. Dat Björn Anseeuw (40) net als bij de vorige verkiezingen weer lijsttrekker wordt bij N-VA, is op zich geen zo'n grote verassing. Nieuw is wel dat zijn partij hem ook uitdrukkelijk als kandidaat-burgemeester naar voren schuift.

(HH)