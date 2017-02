Andy Vermaut start nieuwe politieke partij in Diksmuide

Andy Vermaut kwam een paar maanden terug in Diksmuide wonen. Geëngageerd op verschillende vlakken, zag hij de politiek in Diksmuide aan en vond hij het tijd voor verandering.

Meteen startte hij een nieuwe politieke partij op. Die partij zal Ondernemend Diksmuide worden gedoopt. "De naam is gekozen vanuit het gevoel dat iedereen ondernemer is, ieder op zijn eigen vlak onderneemt zaken en het samenvoegen van al deze ondernemers kan een bloeiende gemeenschap vormen", legt Andy uit.

"Op politiek vlak is er ook in Diksmuide sprake van een particratie. In tegenstelling tot een directe democratie zijn het niet de burgers zelf die politieke besluiten nemen, maar door de bevolking gekozen vertegenwoordigers: een zeer kleine groep partijbonzen die de touwtjes stevig in handen houden en de politiek bepalen en zo wezenlijke verandering heel vaak fnuiken."

Op lokaal vlak wordt Diksmuide bestuurd volgens de staatsmodellen van pre-democratische krijgsheren

"Op lokaal vlak wordt Diksmuide bestuurd volgens de staatsmodellen van pre-democratische krijgsheren, maar dat is niet enkel voor Diksmuide zo", gaat Andy Vermaut door. "Met onze beweging Ondernemend Diksmuide overstijgen wij de links- en rechtstegenstellingen, want iedereen onderneemt op één of andere manier. Als er voldoende interesse is en valabele mensen hieraan willen meewerken, dan is de kans heel groot dat de beweging aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal deelnemen. Het is tijd voor een ander geluid."

Mandatencarrousel

De nieuwe partij is niet links of rechts georiënteerd en hangt niet vast aan de bestaande kleuren en partijen. "De politieke tenoren van vandaag houden het politieke systeem heel erg gesloten voor totaal nieuwe invalshoeken en heel vaak ook voor nieuwe ideeën en zelfs voor nieuwe krachten", aldus Vermaut.

"Ze zijn bij uitstek op de korte termijn georiënteerd - tot aan de volgende verkiezingen - en stellen de aantrekkelijkheid bij zichzelf of hun gewenste electoraat boven het algemene belang of de eigen ideologie. Deze politici vormen een bijna gesloten groep waarvan er heel wat meedraaien in een mandatencarrousel, waar vooral heel wat meelopers, ja-knikkers en opportunisten komen bovendrijven, die het nogal eens aan echte visie en moed ontbreekt. Vanuit deze particratie en vanuit het electorale partijbelang wordt veel geregeld. Het zijn heel vaak de partijbonzen die de functies regelen, de kandidaten naar voor schuiven en het beleid gaan bepalen in een selecte kring van mensen."

(AC)

>> Wie interesse heeft in Ondernemend Diksmuide, kan contact opnemen via Ondernemend.Diksmuide@telenet.be of op 0499/35.74.95