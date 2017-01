600.000 beeldjes voor GoneWest : "Productie op schema, geen inschattingsfout"

De productie van deze beeldjes kadert binnen het bewustmakingsproject Coming World Remember Me, een deelproject van GoneWest. In de periode 2014-2018 kan iedereen meehelpen in workshops om in totaal 600.000 beeldjes uit klei te bakken. Deze beeldjes krijgen dan in 2018 allemaal een plaats tussen twee werken van kunstenaar Koen Vanmechelen, op een land art in de frontzone rond Ieper. De 600.000 beeldjes stellen het aantal dodelijke slachtoffers voor dat te betreuren viel op Belgische bodem tijdens Wereldoorlog I, zowel militairen als burgerslachtoffers, afkomstig uit maar liefst 56 landen.

