48 politieke postjes in 'beleggingsclub', Renaat Landuyt ondervoorzitter

Dat schrijft De Tijd donderdag. Volgens de krant is de vzw 'de facto niet meer dan een beleggingsclub' die door geen enkele externe overheid wordt gecontroleerd.

De nv CEVI is het Centrum voor Informatica uit Gent. De taak van de vzw CEVI bestaat erin een portefeuille van zo'n 12 miljoen euro te beheren. Een opdracht die de voorbije jaren werd uitbesteed aan twee financiële instellingen: BNP Paribas Fortis (nu KBC) en Candriam, die ook instaan voor het beheer van de beleggingsportefeuille van Publipart. Waarin het geld wordt belegd, is onduidelijk.

De vergoedingen bij CEVI zijn niet te vergelijken met wat bij Publipart betaald wordt, maar de vzw telt wel 48 betaalde zitjes die onder 38 politici worden verdeeld. Het vehikel wordt door geen enkele externe overheid gecontroleerd.

De vzw CEVI heeft welgeteld één personeelslid, dat instaat voor de administratie. Voor het overige worden alle bestuursorganen bezet door West- en Oost-Vlaamse politici. De meest bekende is Renaat Landuyt, sp.a-burgemeester in Brugge, die ondervoorzitter is. Hij ontkent dat de vzw niets om het lijf heeft. "We zijn zowel controleur als aandeelhouder van alle activiteiten die zich onder de IT-groep bevinden", zegt hij. "Maar ik geef toe: hier wordt een pak geld van de gemeenten belegd. Je kunt je inderdaad de vraag stellen of dat geld niet beter besteed kan worden."

In de raad van bestuur zitten onder anderen nog CD&V-Kamerlid Franky Demon en Yannick De Clercq, regeringscommissaris van de UGent, net als een hele reeks schepenen en lokale mandatarissen van CD&V, Open VLD en de N-VA. De Gentse SP.A-schepen Martine De Regge heeft vijf betaalde zitjes bij CEVI.

(BELGA)