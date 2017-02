31-jarige vrouw uit Oostkamp wordt communicatieambtenaar in Torhout

De Torhoutse schepen van Informatie Lieselotte Denolf is blij met de komst van Raffaella. Ze kwam als beste uit het examen dat bestond uit een schriftelijke thuis-opdracht, een mondeling deel en een assessment. "Ze zal binnen de stad de bestaande communicatie stroomlijnen en de externe en interne communicatielijnen uitzetten", aldus de schepen. "Bovendien is ze mee verantwoordelijk voor het onthaal."

Master in de communicatiewetenschappen

De naam Raffaella Dello laat Italiaanse roots vermoeden, maar de nieuwe Torhoutse communicatieambtenaar is op en top West-Vlaams. Ze is geboren en opgegroeid in Brugge, meer bepaald op de wijk Sint-Pieters. In een ver verleden was haar familie Italiaans van oorsprong, vandaar haar niet-alledaagse naam. Ze woont met haar vriend en zoontje van acht maanden in de Stationsstraat in Oostkamp.

Raffaella heeft in 2007 aan de Gentse universiteit het diploma van master in de communicatiewetenschappen behaald. Ze mocht direct aan de slag bij het reclamebureau D'M&S in Brugge, waar ze tot mei 2013 in dienst bleef. Ze werkte er communicatiecampagnes voor de klanten uit en volgde die ook op. Ook behartigde ze de offertes en budgetten. Vervolgens stapte ze voor twee jaar over naar Big Media Group in Lommel, een uitgeverij van zakenmagazines. In augustus 2015 trad ze in dienst van Ntriga Agency, een bureau voor webontwikkeling en online marketing met hoofdzetel in Pittem. Ze ontfermde er zich als account manager over diverse belangrijke klanten. Daar werkt ze nu nog tot in maart.

Zelfstandig projecten uitwerken

"Ik ben tot nu toe altijd in de privésector actief geweest", zegt ze. "Ik oefende er steevast commerciële functies uit en had nu zin in een nieuwe uitdaging. Als communicatieambtenaar van een stad kun je meer zelfstandig een aantal projecten uitwerken en bepaalde zaken een specifieke plooi geven. Ik begin met heel veel goesting aan een totaal nieuw verhaal."

"Of ik Torhout goed ken? Spontaan doet de stad me denken aan Mostaard Wostyn, een lekkernij die we thuis op de plank hebben staan. Vanaf nu ben ik uiteraard van plan om nog veel meer lokale troeven te ontdekken."