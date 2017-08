16 West-Vlaamse mandatarissen dienen geen vermogensaangifte in

Het Rekenhof heeft op vrijdag 11 augustus de lijst van de in 2016 uitgeoefende mandaten gepubliceerd. Voor de mandatarissen in gebreke er zijn 97 Nederlandstaligen en 41 Franstaligen. De provincie Vlaams-Brabant registreerde de meeste mandatarissen in gebreke, goed voor 33 mandatarissen. West-Vlaanderen heeft 16 mandatarissen in gebreke.

Dat zijn Nikolaas Bourgeois (N-VA) uit Staden, Pieter Callens (Open VLD) uit Ardooie, Claudia Coudeville (CD&V) uit Jabbeke, Erna Crombez uit Ichtegem, Frans Debouck uit Ruiselede, Nele Gelaude (CD&V) uit Meulebeke, Axelle Heuvelmans uit Knokke Heist, Yves Miroir (SP.A) uit Oostende, Sofie Rouzée (Open VLD) uit Wenduine, Tamara Schotte (SP.A) uit Houthulst, Geert Van Exem (CD&V) uit Merkem, Ingrid Vandamme (CD&V) uit Zeebrugge, Martine Vandevelde uit Waregem, Jan Verbeke uit Izegem, Dirk Vermeulen (CD&V) uit Hoogstade en Dirk Verwilst (CD&V) uit Meulebeke.

Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren moeten elk jaar een overzicht geven van hun mandaten en moeten hun vermogen aangeven bij het Rekenhof onder gesloten omslag. Dat wordt gedaan om belangenvermenging tegen te gaan.