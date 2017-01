Plopsaland bouwt thematisch vakantiepark

Er wordt bij Plopsaland De Panne volop geïnvesteerd in de verblijfsinfrastructuur. Momenteel wordt volop gewerkt aan het Plopsahotel, dat binnenkort de deuren opent. Daarin wordt 20 miljoen euro gepompt. Het hotel zal maar liefst 127 kamers tellen. Daarnaast komt er een vakantiepark.

"Een pretpark dat mee wil, moet de dag van vandaag ook overnachtingen mogelijk maken", vindt de CEO. "We hebben al jarenlang goed contact met onze achterliggende buur. Toen hij liet weten dat hij zijn terrein wilde verkopen, zijn we meteen op de kar gesprongen." Plopsaland koopt de camping over, waar er een deel caravans staan met jaarplaatsen. Die wil Plopsa behouden.

K3-dorp

Daarnaast zullen er 50 huisjes komen van vier tot acht personen. Die zullen gebouwd worden in groepjes rond enkele Plopsafiguren, bijvoorbeeld een Vikingdorp of een K3-dorp. Die eerste fase huisjes moet in september van dit jaar op papier staan en nog eind 2017 in uitvoering gaan. De bouw van de 50 vakantiehuisjes kost 10 miljoen euro.

Het is het begin van een totaalproject dat 150 huisjes moet opleveren. Na afloop moeten er, samen met het hotel, een duizendtal bezoekers kunnen logeren op de site. "We zullen voor elke bezoekers wat wils hebben. Met ons hotel, de huisjes en de kampeerplaatsen zullen we alle segmenten aanspreken", besluit Van den Kerkhof.

(Belga)