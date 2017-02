Week 2, en ik raak het 'niet meer drinken' bijna gewoon. Bijna. Vooral het aperitief blijkt een harde noot om kraken. Zaterdagavond een fles champagne geopend voor vrienden, zondagmiddag een gin-tonic aan mij voorbij laten gaan. Dat doet even 'zeer', maar gaat ook weer over, zo blijkt. Om een maaltijd in te delen volgens de allicht niet zo heel wetenschappelijke 'schaal van refuseerpijn': de apero scoort een welverdiende 9,5 op 10 ('Tijdens het ontkurken kun je even meegenieten van het wolkje dat aan de champagne ontspringt. Je schenkt je gasten een glas in, en sloft met hangende schouders en een opvallend trage tred naar je koelkast, waar de al halflege fles spuitwater je wel lijkt uit te lachen'). Daarna volgt het hoofdgerecht (5 op de schaal), en al had je daar veel liever een glas wijn bij gehad, het eten smaakt ook en dat spuitwater ben je intussen gewoon. En bij het dessert (2 op 10) doet een koffie als begeleider niet onder voor dat gedistilleerd drankje uit de Highlands dat je de dag erna nog in je mond proeft, in een weliswaar verschraalde versie die je vijf seconden lang in alle ernst doet zweren: nooit meer.

Deze week heb ik me ook even aan de alternatieven op de markt gewaagd. Conclusie? 'Mister Cocktail' z'n alcoholvrije mojito had even goed verdunde tandpasta kunnen zijn. De passievruchtenvariant is dan weer goed om zowel elk zuchtje ontluikende passie als zelfs de sterkste vrucht meteen en voorgoed plat te spuiten - het getuigt niet van rechtlijnigheid dat Europa Roundup wil verbieden, maar dat rode 'sans alcool'-goedje vrijelijk op de schappen laat liggen.

Ei zo na, moet ik u bekennen, was mijn Tournée Minérale zaterdagavond vroegtijdig tot een einde gekomen. 'Kabeljauw in groene saus', had ik mijn betere helft gevraagd door te geven aan de traiteur. Dat hadden ze niet meer, en pas 's avonds vernam ik wat het alternatief was geworden. Kabeljauw in... witte wijnsaus. Goed, alcohol in sauzen schijnt te vervliegen, maar geen drank is geen drank, en dus hebben we de bestelling in allerijl geannuleerd en vervangen door zalm in een toegelaten aspergesaus. Oef, dat was op het nippertje...

Vrijdagavond stelde ik vast dat de toneelvoorstelling van Mevna Voormezele - denk: persoonsverwisselingen, misverstanden, over-the-top figuren - best ook genietbaar is als Bob en zondagnamiddag dat je gezelschapsspelletjes kunt spelen zonder streekbiertje bij (er gaat een nieuwe wereld voor me open). Toch moest ik even naar adem happen toen een goede vriend die ook meedoet aan de Spa- en Cola-braspartij doodleuk zei dat hij het gerust tot de zomer kan volhouden. En de terrasjes dan? De eerste barbecue? De verlengde weekends in mei met uitstapjes en etentjes?

Bijna halfweg, en ik zou liegen mocht ik beweren dat ik niet een beetje aan het aftellen ben. Niet dat ik op 1 maart al m'n achterstand wil inhalen - ik geef mezelf daarvoor tot 4 maart. Dat laatste is een grapje. Denk ik.

(Pieter-Jan Breyne)