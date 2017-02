Is er een beter manier om een blog over alcohol te openen dan met een quote van Charles Bukowski? Ik dacht het niet.

Ik kwam deze quote tegen in een magazine van cultuurcentrum De Grote Post, waar er blijkbaar een volledige voorstelling aan drinken is gewijd. Kort samengevat en vrij vertaald: je drinkt wanneer er iets te vieren valt, wanneer er iets slechts gebeurt, en wanneer er niets gaande is drink je zodat er toch iéts interessants gebeurt.

Delen Wanneer er niets gaande is, drink je zodat er toch iéts interessants gebeurt

Ik heb maar één boek van Charles Bukowski gelezen en het stond me eerlijk gezegd niet aan - hij schrijft enkel maar over vrouwen en drinken en dat verveelt toch wel erg snel. Bukowski was dus een notoire alcoholicus en misschien dus niet de meest geschikte persoon om mijn eigen drinkgedrag mee te vergelijken. Maar ergens heeft hij wel een punt - in de zin dat het je doet nadenken over wanneer je eigenlijk drinkt.

Op babybezoek een glaasje cava, op een receptie, bij een etentje met vrienden. Het is op veel vlakken een gewoonte. Maar zolang ik geen Bukowski word, zie ik toch niet meteen een reden om te stoppen met alcohol drinken. Ik moet nog altijd de wijn proeven die we op ons huwelijksfeest zullen serveren... Gelukkig is er nog altijd koffie. Véél koffie.