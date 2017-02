"Vormt Bertrand met zijn hand, mond en arm nu het woord 'mol' of niet?"

Maandag ging het nieuwe seizoen van De Mol van start op Vier. Voorafgegaan door een kort opwarmertje, waar echte fanaten en freaks hun eerste oordeel mochten vellen over de kandidaten. Daarbij ook Marc Denys, die tot zijn 18 in Handzame woonde en toen naar Bonheiden verhuisde. Voor ons houdt hij voortaan elke week een blog bij, waarin hij de meest recente aflevering onder de loep neemt, op zoek naar hints.

Voor wie het concept van De Mol niet zou kennen: 11 kandidaten - zes mannen, vijf vrouwen - voeren dit seizoen opdrachten uit in Zuid-Afrika. Met elke geslaagde opdracht verdient de groep centen, maar één van de deelnemers is een bedrieger, de mol. Die wordt op voorhand geïnformeerd over elke opdracht, zodat zij of hij kan proberen het gewonnen geld in de pot zo laag mogelijk te houden. Door opdrachten te laten mislukken of medekandidaten tegen te werken of tegen elkaar op te zetten...

Aan het eind van elke aflevering beantwoorden de resterende kandidaten 20 vragen over de Mol. De persoon die het minste goede antwoorden over de identiteit van de Mol geeft, valt af en moet naar huis terug. In de laatste aflevering, voorzien op maandag 27 maart, schieten er nog slechts drie kandidaten over: de verliezer van de finale, de winnaar die het geld uit de pot wint en... de Mol!

Hoe ontmasker je nu de Mol? Drie tips...

1. Probeer niet meteen die Mol te ontmaskeren, anders riskeer je veel te vroeg in een tunnelvisie te belanden. Je kunt dus beter uitzoeken wie de Mol zeker niét is.

2. Probeer de afleveringen te herbekijken. Eerste keer gezellig samen thuis, een tweede keer terwijl je misschien al sommige zaken noteert en tegen het einde van de week een derde en laatste keer. Je hebt alle info wat laten bezinken en ondertussen is de uitzending al uitvoerig besproken met vrienden, familie of op het werk. Maandag is eigenlijk de ideale Mol-dag: zo heb je een hele week stof om te bespreken.

3. Welke kandidaat zorgt voor het geld? De Mol staat er niet voor bekend veel geld te winnen voor de groep... Dit kan dus zeker ook een duidelijke aanwijzing zijn.

In deze reeks ook één West-Vlaamse: de 28-jarige Marzena uit Avelgem. Vorig jaar mochten we kennis maken met Hanne, de vrolijke spring-in-'t-veld uit Kortrijk - spijtig dat ze net naast de overwinning greep - nu is het de beurt om te duimen voor haar streekgenote Marzena. De uit Polen afkomstige Marzena woont sinds haar twaalfde in ons land en is 28 jaar jong. Ze is regioverantwoordelijke bij Coca Cola, doet graag aan sport en leest graag, het liefst thrillers. Haar beste eigenschap is haar behulpzaamheid, haar mindere eigenschap is koppigheid. Ze kan zich het best identificeren met een katje - vandaar dat ze bij mij als kattenliefhebber al direct twee streepjes voor heeft. Eline daarentegen... Kunnen de makers haar eens een kaart van West-Vlaanderen bezorgen, want wat heeft onze provincie met de Oostkantons te maken?

En wie is nu de Mol, hoor ik je denken? Moeilijk te zeggen na slechts één enkele aflevering. Toch zijn er al enkele kandidaten die er in slaagden serieus in de kijker te lopen.

Bij een groepsfoto waar iedereen een grappige pose aanneemt, valt Bertrand op. Vormt hij nu met zijn rechterhand, zijn mond en zijn linkerarm het woord 'Mol' of niet? Bertrand, de manager, die dus een bijna gelijkwaardig profiel heeft als de Mol van vorig seizoen, Gilles Van Bouwel. Tijdens de kick-off, de voorbeschouwing op het nieuwe seizoen, toen ik op Vier werd geïnterviewd door Gilles Van Bouwel, haalde ik de foto van Bertrand er ook uit. Met zijn enthousiasme springt hij er gewoon uit, valt hij op in de massa.

De Mol is doorgaans een controlefreak, dus zal zij of hij zuinig omspringen met alcohol. Annelies stond de tweede dag al op met een katertje. In tegenstelling tot Davey, die liever geen alcohol dronk op het vliegtuig. Was dit echt uit medelijden met de zes anderen die niet op de knop hadden gedrukt of zat er meer achter? Had hij schrik om op een onbewaakt ogenblik te veel te vertellen - en zich te verspreken?

Op een groepsfoto - die waar Hans opeens opduikt op de achtergrond - heeft Sam zijn ogen dicht. De Mol is blind, weet je wel...

Het parcours dat door Bertrand en Robin dient te worden afgelegd in de loopproef lijkt vanuit de lucht precies op een 'H'... De 'H' van Hans? Keert die terug in de tweede aflevering? Maandag weten we hopelijk al weer wat meer!

(Marc Denys)

