Schiervelde is uitverkocht, maar er zal nog meer volk op de Bosuil zitten

Je moet al van Mars komen om niet te weten dat KSV Roeselare zaterdagavond speelt voor de promotie naar eerste klasse A. Maar misschien nog meer dan het sportieve gegeven is, is de aard van de tegenstander wel mee de oorzaak. De politiediensten voorzien een ware machtsontplooiing om - bij winst of verlies - de bezoekende fans van traditieclub R. Antwerp FC in toom te houden. De zenuwen staan duidelijk zeer strak gespannen, tot zelfs ver buiten Schiervelde.