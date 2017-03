Robin helemaal gefileerd: daarom is hij met voorsprong mijn Mol

Opdracht 1 (de Rode Knop): Robin drukt af, net als vijf andere kandidaten. De toon is gezet: voor iedereen is duidelijk dat Robin een fanatieke speler is, die nu al stilletjes droomt van de finale. Opdracht 2 (de Mandela Run): voor geoefend loper Robin een kolfje naar zijn hand en daarenboven een uitgelezen gelegenheid om Bertrand en Sam verdacht te maken. Opdracht 3 (springen of niet): Robin is een bangerik, een niet-durver. Hij vormt samen met Marzena het laatste duo, ideaal om in tussentijd wat onrust te veroorzaken in de groep. Bij de voorlaatste springster Jessica legt hij de verkeerde druk (doe het voor het geld), een ultieme poging om haar te demotiveren? Uiteindelijk waagt iedereen de sprong, dus niet vallen zou zijn geloofwaardigheid te fel hebben aangetast. Robin overwint zijn angst, Robin is een held!

Aflevering 2

Opdracht 4 (Hans & de pasvragen): vier teams en het duo Jolien en Robin krijgen als taak om vijf diamantjes te rangschikken volgens waarde. Robin maakt op het einde een cruciale misrekening met als resultaat geen geld voor de pot. Twee teams die voor eigen gewin gaan (Annelies, Bertrand en Bouba en Sam verkiezen te spelen voor pasvragen en niet voor het geld) worden uitgebreid de mantel uitgeveegd. En last but not least: Hans komt terug in het spel: een ideale bliksemafleider voor de Mol.

Opdracht 5 (als een leeuw in een kooi): Robin bevindt zich in een kooitje, waar misschien wel een jachtluipaard op de loer ligt. De laborant uit Holsbeek fungeert gedurende de volledige opdracht als stoorzender voor de groep, maar zorgt intussen wel voor leuke televisie door iedereen nuttig bezig te houden en merkt pas na lang stilzitten opeens... dat de ren helemaal niet op slot zit. Nu moeten Davey, Hans en Jolien het ontgelden en als klap op de vuurpijl merkt de groep wat later dat de staart van het beest in zijn ren...eigenlijk een medewerker van Woestijnvis is. Om een fantastische Mol-prestatie helemaal te voorzien van een orgelpunt drukt Robin net op tijd af om de opdracht te doen slagen. Vergeet 'La La Land' en 'Moonlight'... De Oscar gaat naar Robin! Opdracht 6 (het Gospelkoor): niet deelgenomen.

Aflevering 3

Opdracht 7 (het Luchtkussen): controlefreaks Robin en Hans ondervinden moeilijkheden om de antwoorden van hun medekandidaten correct in te schatten. Ze wachten ofwel te lang ofwel zijn ze te ongeduldig. Op weg naar deze opdracht maakt Robin zich luidop de bedenking dat hij nog geen teken van de Mol zag. Het toeval (?) wil dat diezelfde Robin het gewonnen geld op het einde van de opdracht kan verdrievoudigen door te raden welk dier Hans (een pinguïn) boetseert. Robin ziet er een... Mol in en steekt fier het bord met zijn antwoord erop vermeld in de hoogte...

Opdracht 8 (nachtelijke Museumproef): overdaad schaadt, zeker voor een Mol, dus als Robin voor de museumroof gekoppeld wordt aan Hans, let hij dubbel op zijn tellen en werkt hij voorbeeldig mee. Opdracht 9 (wie kreeg het rode scherm?): Robin is terug zijn sturende zelf door Sam (die heel zenuwachtig lijkt, volgens mij flirt hij hier met de uitschakeling) boven alle verdenking te stellen... De groep kiest (verkeerdelijk) voor Annelies, geen geld in de pot en een ontgoochelde Marzena moet het spel verlaten.

Aflevering 4

Opdracht 10 (fietstocht met rode lantaarn) met twee pertinente vragen: wie heeft de kettingspanner van Sam weggenomen en waarom is Robin zo wispelturig? Eerst verkiest hij tweemaal luxe boven geld en opeens gaat hij voluit voor de 2.000 euro en dat bij een onmogelijke opdracht (overtocht maken met een bootje vol gaten)?

Opdracht 11 (doolhof met struisvogels): De gevormde Scrabble-woordjes van Annelies en Robin zijn inkoppertjes voor tegenspeler Gilles. Vraag blijft waarom het tweetal de andere kandidaten niet beter aanstuurde richting bruikbare letters die te vinden waren in het doolhof. Opdracht 12 (op zoek naar het juiste Belgisch cafeetje): weet Robin werkelijk het telefoonnummer van zijn vriendin niet? Volgens mij heeft Davey hem al lang door ('Blijf kalm, dikke zot') en stoot hij straks door richting finale, dus waarom slapende honden wakker maken? Davey doet dus alsof en ook hij... herinnert zich plots het telefoonnummer van zijn vriendin Margo niet meer.

Aflevering 5

Opdracht 13 (elektrische schokken en GPS-systemen): als Mol helpt Robin enkele malen bij de constructie van een foute samenstelling en stemt hij in bij foute suggesties van anderen. Ondanks zijn niet-constructieve telefonische bijdrage slaagt de opdracht wonder boven wonder (erkenning als achtste wereldwonder volgt ongetwijfeld later nog). Opdracht 14 (mijnenveger): Robin beantwoordt de vraag rond de 'Tour de France' juist, maar laat niet blijken dat hij als wielerfan zeker is van zijn antwoord. Het is aan anderen om zich verdacht te maken, hij blijft mooi in zijn vakje staan. Opdracht 15 (The Hunger Games): Robin verschiet zijn kogels zonder nadenken, de vrijstelling of het geld hoeft voor hem niet en het is terug aan anderen om zich verdacht te maken.

Op het einde van de rit zal blijken dat het fanatieke spelgedrag van Robin, net zoals dat van Gilles vorig seizoen, een façade was. Extra dit seizoen is dat Robin verschillende kandidaten openlijk beschuldigt de Mol te (kunnen) zijn, maar ook dat hij af en toe een opdracht doet slagen (zeker als er veel volk rond hem aanwezig is) en zo onder de radar blijft voor de meeste medekandidaten. Robin vervoegt het rijtje Magda, Hugo, Marc, Gilles en wat mij betreft is hij een Mol Grand Cru!