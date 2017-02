Postjespakkers en zelfs nestbevuilers worden ze genoemd. 'Ze zitten allemáál in onze portefeuille', hoor je wel eens aan de toog van de al dan niet betere herberg verkondigen. En daar zit voor sommige sujetten wel een grond van waarheid in.

We zijn ervan overtuigd dat de gemiddelde politicus meer dan voldoende uurtjes klopt om de bijhorende wedde te verantwoorden

Maar laat ons meteen ook deze bedenking maken: ze zijn heus niet allemaal over dezelfde kam te scheren. Uiteráárd heb je politici die de weg naar het snelle en makkelijke geld gevonden hebben, maar onze rondvraag bij de lokale politici laat ook een ander beeld zien. Dat van de politicus/politica die wél nog het hart op de juiste plaats heeft en vaak veel te veel uren klopt om zoveel mogelijk ten dienste te staan van de burger.

Wat ons ook opviel: de openheid waarmee onze heren en dame burgemeesters over hun inkomsten spreken. Zonder blikken of blozen gooien ze hun bruto en vaak zelfs netto inkomsten zomaar op tafel. Eén burgemeester stuurde ons zelfs zijn volledige belastingaangifte door. Waarvoor dank, maar zó veel informatie hebben we nu ook weer niet nodig.

In elk geval zijn we ervan overtuigd dat de gemiddelde goedmenende schepen of politicus meer dan voldoende uurtjes klopt om de bijhorende wedde te verantwoorden. Ja, het gaat vaak over een mooie som geld en ja, de job heeft veel voordelen. Maar onthoud dit: wie op lokaal vlak aan politiek doet moet altijd en overal aanwezig zijn en vaak veel verplichte nummers met de glimlach afwerken. De postjespakkers moeten er uit, maar respect voor wie zijn of haar ambt wél doet zoals het moet.