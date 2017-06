"Naast werkkracht hebben we nu ook denkkracht nodig"

Nonkel Norbert was een 'loonwerker', die in opdracht van landbouwers met eigen materiaal hun land bewerkte. Dat was hard werken, zeker 'in het seizoen'. Dan was hij dag en nacht op het land. Mijn nichten moesten in de stuurcabine naast hem zitten, om hem 's nachts waker te houden. Hij had verschillende tractoren, maaidorsers, maïshakselaars en ander indrukwekkend materiaal. Alleen al naar een wiel bleef je kijken. Voor een kleine jongen een grote speeltuin.

