Deze alcoholvrije maand is omgevlogen, en echt, behalve dat eerste weekend dat wat onwennig aanvoelde, hebben we nauwelijks moeite moeten doen om géén alcohol te drinken.

Het voorbije weekend ontdekte ik alvast nog een voordeel van géén alcohol tijdens het avondlijk uurtje spinning - een van mijn goeie voornemens was om wat meer sport te doen -, een inspanning die zwaar onderschat wordt en die je nadien niet meteen naar een fris pintje of een glas wijn doet grijpen. Je bent al blij dat je je achteraf, in aanwezigheid van je gezelschap in de cafetaria, min of meer elegant op de barkruk kunt hijsen. Dat je het alcoholvrij hebt gehouden, lijkt nog een beter idee als je er na een half uurtje ook weer af moet: pijnlijk!

Die fles champagne, al een maand op post in de koelkast, blijft nog even dicht tot er zich een écht goeie gelegenheid voordoet

Afgelopen week vermeldde een Vlaamse krant dat Tournée Minérale 'té populair werd'. "Ober, een excuus alstublieft", zo kopte de titel. Ik moest eraan terug denken toen ik gisteravond in The Louisville in Izegem een optreden van mijn schoonbroer bijwoonde. Zelfs met flesjes Finley en spa van mijn kant, werd het een gesmaakt optreden.

Na wat rondkijken daagde het me plots dat er hier geen excuses gezocht werden om al dan niet te hoeven meedoen aan de alcoholvrije maand. Zo te zien had de aankondiging 'tournée minerale' toch niet alle uithoeken van Vlaanderen bereikt. Ofwel lekker genegeerd: de meesten genoten niet zonder een grote kuip schuimend gerstenat in de pollen. Al kon ik me voorstellen dat het optreden nog beter klonk mét een glas streekbier, ik heb niet het gevoel iets te hebben gemist.

Tot slot nog even aftoetsen:

- ben ik kilo's verloren? Nope. (Chocolade weet je nog?) Maar ik slaap wel beter en vooral: ik hoef 's morgens niet koortsachtig na te denken of ik de avond voordien geen onzin heb uitgeflapt, niet te veel heb gezeurd of geen geheimen heb verklapt. En alleen al daarom vind ik Tournée Minérale voor mezelf meer dan geslaagd.

Wat de toekomst alcoholgewijs brengt, zien we nog wel. Maar die fles champagne, al een maand op post in de koelkast, blijft dus nog even dicht tot er zich een écht goeie gelegenheid voor doet.