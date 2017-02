"Ik zal in het vervolg toch bewuster met alcohol proberen om te gaan"

And now the end is near! Volgende week woensdag zijn we dus 1 maart en is Tournée Minérale achter de rug. Ik begin er echt naar te verlangen. Hieruit kan je als aandachtige lezer afleiden dat ik nog steeds niet bezweken ben. En ik heb nochtans kansen genoeg gehad: elf etentjes en vijf recepties om exact te zijn. En er staan in die laatste week nog een paar van die dingen op het programma. Wel trots op mezelf dus. Ja, het kan. En ja, ik kan me nog altijd opladen voor iets.

Ook niet vals gespeeld. Hier en daar hoorde ik al dat je één dag respijt kreeg. Eén zonde mocht. Iemand anders vertelde mij dat je pink in een glas steken en aflikken ook geen probleem is. Er werd niet bij verteld hoeveel maal je dat kon doen. Niets van dit alles. Enkel eens ruiken aan een glas wijn. En wellicht heb ik ook wel eens iets gegeten waar een beetje drank in stak.

Niet drinken, dat is zoals niet meer roken. Het hangt enorm af van de gewoonte. Bij roken gaat dat over 15 seconden. De tijd om een sigaret uit het pakje te halen, in je mond te stoppen en ze aan te steken. Ik weet waarover ik praat, want ik heb die 15 seconden zeer dikwijls beleefd. Met drank is dat net zo.

En het vervolg? Ik zal toch wel bewuster met alcohol proberen om te gaan. Doe ik volgend jaar opnieuw mee? Misschien wel. Voilà, tot nog wel eens! Misschien bij een goed glas wijn of een frisse pint? Of toch een mocktail, wie weet?