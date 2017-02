"Hier en daar begin ik iets te ontwaren dat men als een voordeel zou kunnen bestempelen"

Rustige week als niet-drinker achter de rug. Hier en daar begin ik, voorzichtig en bescheiden, iets te ontwaren dat men als een voordeel zou kunnen bestempelen. Zaterdagavond vrienden op bezoek gehad - geen sprake van dat ik een maand de aso uithang, niet drinken zou dan te makkelijk zijn - en daarna nog veel te lang in Carlos Ruiz Zafóns Barcelona van begin 20ste eeuw blijven hangen ('Het spel van de engel'). Pas om 3 uur het licht uitgeknipt, exact vier en een half uur voor de eigen kroost én de twee nichtjes op visite met veel lawaai de ochtend voor geopend verklaarden. Had ik me de avond voordien niet beperkt tot Appletiser, Spa Intense en koffie, dan was ik allicht niet mijn bed uitgesprongen met niet meer dan een zeer milde vermoeidheid-die-in-geen-tijd-over-was. En was ik een half uur na dat vroegtijdig ontwaken met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog geen bestelwagen vol zware zakken puin aan het laden.

Om maar te zeggen, na proefondervindelijk vaststellen: een kater krijg je echt wel door de alcohol, dat bonkend hoofd wordt dus niet door wat slaaptekort veroorzaakt. De combinatie van beide echter is, zoals u misschien wel weet, de 'geseling' uit dat spreekwoord met die kermis.

Zaterdagnamiddag stond een voor een Tournée Minérale'er onverdachte activiteit op het programma: het schoolfeest van de Ieperse basisschool Sint-Michiels. Waar het petekind van uw dienaar en haar broer en zus school lopen. Een theaterwandeling langs de landen waar de prins zijn prinsesje zocht. Nul promille 'temptation', tot we bij Duitsland kwamen.

Oktoberfest en vaatjes bier, selbstverständlich met proevertjes. Maes pils in vingerhoedjes, niet meteen een garantie voor schokkende kampvuurbeelden, maar toch: ook daar weer de vanzelfsprekende alomtegenwoordigheid (of is het de alomtegenwoordige vanzelfsprekendheid) van drank. Wat me dure eden had kunnen doen zweren, grote woorden gebruiken, het zwaaiende vingertje bovenhalen...

Alleen zat ik zondagavond te genieten van een broodmaal met charcuterie en Westvleteren van 12, zonder Westvleteren van 12, en besefte ik alweer snel: matigen is allicht niet slecht en zelfs verstandig, er volledig mee ophouden zal voor in een ander leven zijn.

(Pieter-Jan Breyne)