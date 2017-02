Het is waar wat ze zeggen: een maand geen alcohol doet je vragen stellen. Waarom heb ik ook alweer toegezegd toen collega Bert polste om hieraan mee te werken? Zou verantwoordelijk gebruik niet gezonder zijn dan er zonder doktersbegeleiding gewoon cold turkey mee ophouden? Is het toeval dat alle merken spuitwater hetzelfde smaken, maar dat je in de Delhaize alleen minstens 100 heel diverse soorten bier hebt?

Na nog een week overleven - leven zou ik het niet noemen - op Spa Intense ben ik helemaal klaar voor maart. Tot mijn niet geringe blijdschap verkopen ze in de reeds eerder genoemde supermarkt nu ook Paix Dieu, een Henegouwse tripel die ik wel eens placht te bestellen in een Iepers biercafe dat over niet minder dan 25 tapkranen beschikt. Paix Dieux is een biertje dat slechts één keer per maand, bij volle maan, wordt gebrouwen. Een nutteloos weetje, maar wel duizend keer interessanter dan uit welk gat in de Ardennen mineraalwater X of Y komt, en of je er wel of niet de Nutrilon voor je kleine in mag kappen. En véél lekkerder, ook.

Vrijdag heb ik in een laatste bui van zelfkwelling de Jupiler 0,0 % geproefd op de jaarlijkse quiz van Voormezele - na eerst van de mensen achter de toog de zekerheid te hebben verkregen dat de 0 zich ook nog verder na de komma herhaalde, kwestie van alle inspanningen van deze maand niet voor niks te hebben gedaan. In dat opzicht heb ik ook de nochtans bijzonder lekker ogende tiramisu van de schoonmama laten staan zondag, gezien het gebruik van limoncello in het recept. Ik heb me dan maar volgestoken met Milka-eitjes, je pakt een mens niet ál zijn pleziertjes af. Die alcoholloze Jupiler valt trouwens nog mee, iets zoeter en (nog) fletser dan gewone pils, maar al bij al drinkbaar. Al zie ik niet in waarom mensen die geen Bob zijn of niet meedoen aan Tournée Minérale én bij hun volle verstand zijn in godsnaam daarvoor zouden kiezen.

En met deze woorden besluit ik dit experiment, en maak ik me klaar voor de 40 dagen zonder vlees. En de 50 dagen zonder smartphone, de Tournée Célibataire en Het Jaar Met Niks Dan Quinoa. Om maar te zeggen: nog eens meedoen aan zoiets? Nee, bedankt. Als er nog iets ergers is dan massahysterie, is het massahysterie die bepaalt wat je er in je bord of in je glas mag. Cheers!

(Pieter-Jan Breyne)