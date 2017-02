Ondertussen al 14 (veertien!) dagen alcoholvrij en ik moet toegeven dat het niet half zo erg is als ik had gedacht. Antwoorden doe ik ondertussen al met nauwelijks gespeelde nonchalance: "Neen, voor mij geen cava. Doe mij maar een spuitwatertje."

Zo ook vorige week nog toen ik met een nichtje, dat niet op de hoogte was van mijn deelname aan Tournée Minérale, voor een dag naar Brugge trok en zij hoopte met mij over de middag in de aperitieven - meervoud - te vliegen. Terwijl ik nog het hoe en waarom dat plan niet kon doorgaan aan het uitleggen was, kwam de kelner al de bestelling opnemen. Geen idee of ie iets ons gesprek had opgevangen, maar de bestelde flesjes bruiswater kwamen op tafel, vergezeld van aperitiefglazen, bijpassende nootjes en een schaaltje olijven. Voorwaar een mooie attentie en we waren het er unaniem over eens: dit was bijna zo goed als écht aperitieven.

Delen Dat zo'n mocktail vooral uit fruitsappen, ginger-ale of schweppes vol suiker bestaat, daar mag je niet te veel aan denken

Toen we zaterdagavond schoonbroer- en zus op bezoek kregen, stelde mijn wederhelft voor om deze keer maar cocktails te maken, kwestie van het ook voor mij aangenaam te maken. Voor alle duidelijkheid: cocktails (met gin) voor het bezoek, mocktails (zonder) voor mij. Het bezoek vond ze lekker - of ze deden toch alsof - maar dat zo'n mocktail/cocktail vooral uit fruitsappen, ginger-ale of schweppes vol suiker bestaat, daar mag je niet te veel aan denken.

En zo komen we bij mijn suikergebruik dat al 14 dagen de pan uitswingt.... Kwam ik vorige week al tot het besluit dat Tournée Minérale 'a piece of cake' was, dan moet ik dat helaas letterlijk gaan nemen, want géén alcohol compenseer ik ondertussen stevig met extra koekjes en vooral extra chocolade. Véél chocolade. Zou er ergens al iemand bezig zijn met het plannen van een collectieve 'maand zonder suiker'?

Ja? Ik doe alvast mee!