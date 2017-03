"Er wordt gezegd dat het Deens op het West-Vlaams lijkt, maar dat is niet zo"

'Hoe zien je dagen in Denemarken er precies uit?' Het is een vraag die ik regelmatig krijg. Als topsporter heb je een gestructureerd leven. In elk geval, zo zou het toch moeten zijn. We krijgen drie tot vier weken vrij na het outdoorseizoen en één week na het indoorseizoen, anders wordt er keihard getraind. Ik train een tot twee keer per dag en zo'n training duurt gemiddeld twee tot drie uur. In de ochtend doe ik mijn loop- of krachttraining, tijdens de middag is dat yoga, TRX of core stability. Trainen doe ik zelden alleen, mijn Deense trainingspartner Sara Slott Petersen is er altijd bij en de andere atleten uit de trainingsgroep zie ik twee tot drie keer per week. Ook belangrijk is de paramedische verzorging. Wekelijks zie ik een kinesist of masseur en om de drie weken wordt mijn lichaam 'gekalibreerd' door een osteopaat. De intensieve trainingen leiden tot vermoeidheid en beschadiging van mijn spieren. Deze mensen zorgen ervoor dat mijn lichaam fris blijft, zodat ik optimaal kan blijven trainen. Het is een belangrijke vorm van blessurepreventie.

In Denemarken wonen, betekent ook de Deense taal leren. Ik volg Deense les bij Lærdansk. Er wordt gezegd dat het op het West-Vlaams lijkt, maar dat is niet zo. Het moeilijkste is de uitspraak. 'What you see is what you get', geldt hier niet. In tegenstelling tot velen vind ik het een aangename taal. Intussen begin ik het aardig te verstaan en spreek ik een mondje Deens.

'Ben je daar dan niet te eenzaam?' is de tweede vraag die mensen me stellen. In woon in een appartement met twee ingenieurs die voor het windmolenbedrijf Vestas werken. Cohousing noemen ze dat. De ene is een Italiaan, Paulo, de andere is Slawomir en komt uit Polen. We koken samen, gaan samen naar de winkel en houden elkaar gezelschap. Als ik na training thuis kom, is er altijd iemand waardoor ik geen last heb van eenzaamheid.

Ik probeer mijn vrije tijd nuttig te besteden door me te verdiepen in mijn interesses. Zo lees ik elke dag de krant. Als afgestudeerde master internationale politiek probeer ik op de hoogte te blijven van de wereldpolitiek. Ik lees ook graag een gewoon boek, zoals recent 'Het Smelt' en 'Elementaire Deeltjes', twee aanraders. Verder hou ik van lekker en gezond eten, heb ik een voorliefde voor vintage design en kruipt er tijd in het geven van interviews en het beantwoorden van vragen voor onderzoek en dergelijke. Ik krijg ook geregeld bezoek van mijn lief, familie en vrienden. Ik vind het fijn om hen de stad te leren kennen. Aarhus is dit jaar de Europese Culturele Hoofdstad, er valt dus van alles te beleven. Om de vier à zes weken kom ik voor enkele dagen naar België, dan zit mijn agenda boordevol met trainingen, afspraken en quality time. Hygge!