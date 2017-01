De schepen hekelde onder meer de impact van de brandweerhervorming, het gebrek aan camera's voor nummerplaatherkenning op Veurnse wegen, de procedures voor privéverenigingen die evenementen willen organiseren en de openbare netheid in Veurne. "De pijnpunten aanduiden binnen de coalitie", zei Jan Verfaillie zelf.

Een paar dagen later was het daarom alle hens aan dek bij CD&V Veurne tijdens een crisisvergadering, die naar verluidt uren geduurd zou hebben.

Jan Verfaillie zelf was de dagen daarop bijzonder karig met commentaar, wellicht onder druk van de lokale afdeling. Opvallend is dat de schepen niet alleen staat met zijn kritiek. Een bron binnen CD&V Veurne liet weten dat Jan Verfaillie niet alleen staat met zijn opmerkingen. "Dankzij zijn interview kwam er duidelijkheid om veel eerlijker en opener te zijn. Niet alleen binnen de partij, maar ook in het coalitiebeleid", klinkt het.

Delen Er sluimert ongenoegen binnen de Veurnse politiek

De eerste gemeenteraad van het jaar komende maandag belooft spannend te worden. Als oppositie zijn er minder leuke feiten om te becommentariëren. Het valt daarom niet uit te sluiten dat meerderheidsfracties Veurne Plus en CD&V voor de start van de zitting een gezamenlijke mededeling voorlezen om alle kritiek in de kiem te smoren.

De eerste zitting van het jaar duurt meestal niet lang omdat alle raadsleden achteraf samen gaan dineren om de banden te versterken. "Hopelijk is het eten tegen het einde van de zitting niet koud", lachte Jef Germonpré, voorzitter van CD&V Veurne, in een vooruitblik op de zitting. "We willen dat Jan niet meer communiceert met de pers. Hij is zich bewust van de sancties die kunnen volgen. Hij moet dringend leren wat teamwork is. Jan blaast soms warm en koud tegelijk", aldus een andere bron binnen CD&V Veurne.

"Ik vrees dat iedereen beseft dat de waarheid kwetst", liet de schepen nog optekenen. Wordt vervolgd maandag vanaf 19 uur?