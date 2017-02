"Dronken mensen zijn makkelijk te entertainen"

Een tip om deel te nemen aan Tourneé Minérale: blijf thuis. Serieus, doe je meest comfortabele outfit aan, plof je in de zetel, thee en chips binnen handbereik. Eindelijk tijd om die Netflixserie te bingewatchen. Ziezo, geen verleiding. En daarbij is het februari, wat heeft een mens nu buiten te zoeken? Kan je je Tournée Minerale voorstellen tijdens al die zomerse festivals en op al die terrasjes?

Het deed me wel nadenken over alcohol en uitgaan. Sinds ik uitga - ik was geloof ik 14 toen ik voor het eerst een stapje in de wereld mocht zetten, naar de Paulusfeesten in Oostende - is er geen enkele avond geweest waarbij ik niét dronk. Al is het maar één teusje, toch drink je altijd wel iéts.

Al moet het ook wel iets hebben om eens een avond niet te drinken. Enkele maanden geleden organiseerden mijn vriend - euh, verloofde - en ik een verlovingsfeestje. Maar omdat mijn vriend antibiotica moest nemen, mocht hij niets drinken. Een bijzondere ervaring, naar het schijnt. Vooral omdat iedereen zijn moppen hi-la-risch vond. Zelfs ook de flauwe moppen - sorry! - die anders misschien net iets minder grappig zouden zijn.

Ik kijk alvast uit naar dit weekend en de verleiding: deelnemen aan een quiz - waar de pintjes spotgoedkoop zijn - op vrijdagavond, en gaan eten op zaterdagavond. Naar het schijnt hebben ze wel goede mocktails op de kaart staan... Zucht.