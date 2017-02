De sleeptank van Oostende en waarom Vlaanderen die echt wel nodig heeft

Volgende week maandag steekt de immer ijverige Vlaams minister Ben Weyts een spade in Oostendse grond. De oud-student politieke wetenschappen van de Ugent doet dat op de Campus Oostende van Ugent. Daar bouwt de Vlaamse overheid een golfbak en sleeptank. Na vele jaren discussie en getouwtrek over waar deze investering zou gebeuren, starten deze grote werken in de industriezone Plassendale I. Vlak naast de incubator Greenbridge, op het domein waar de Ugent over enkele jaren een groot wetenschapspark zal uitbouwen.

