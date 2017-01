De correctionele procedure voor de Kasteelmoord blijft best boeiend

De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent volgt dus het parket-generaal, zeg maar het openbaar ministerie. Het Brugse gerecht krijgt dus zijn zin: het proces wordt in de handen gegeven van drie beroepsrechters. De beslissing is nu definitief en onomkeerbaar na bijna vijf jaar gerechtelijke enquête, die startte op dinsdag 31 december 2012, de dag waarop dat Stijn Saelens (34) is vermoord. Tot ongenoegen van de Gyselbrecht-clan, tot opluchting van de Kortrijkse Saelens-partij.

