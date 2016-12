90 wordt 70 :was het maar zo simpel...

Het komt er dus op aan een aanvaardbaar compromis te vinden en op een slimme manier te werken aan de doorstroming van het verkeer en een veilige inrichting van onze wegen. Op dat vlak zijn er in de voorbije decennia door zowel de Vlaamse overheid als onze gemeenten enorme inspanningen geleverd. Getuige daarvan de vele keren dat we sakkerden over een omlegging hier of daar. Mét resultaat overigens, want de ongevallentendens is dalend, zeker als je de cijfers op langere termijn bekijkt.

