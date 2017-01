Zwarte doos in wagen wijst bestuurster aan als verantwoordelijke voor dodelijk ongeval

Volgens de zwarte doos uit haar Volvo is de bestuurster van een Volvo verantwoordelijk voor een dodelijke aanrijding vorig jaar in Woumen. De Volvo botste met een Porsche, bestuurd door voetbalmakelaar Dirk De Vriese uit Knokke. In de Porsche liet Elien Van Ryckeghem (27) uit Brugge, de verloofde van Dirk De Vriese het leven.

...