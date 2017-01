Zwaar ongeval op de E40 tussen Loppem en Jabbeke

De bestuurder ging er met zijn BMW van de weg, kwam in de zijberm en gracht terecht, gleed vervolgens nog honderd meter door en kwam dan in botsing met een duiker. De klap was enorm. De bestuurder werd door de brandweer van Oostkamp en Brugge uit zijn wagen bevrijd en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

(JVM)