Zwaar ongeval met tiener (13) in Wenduine

Een motorrijder zou er een tiener aangereden hebben. De jongen is in kritiek toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar hij nog altijd vecht voor zijn leven. De Nieuwe Rijksweg werd afgesloten voor het verkeer voor wie van Oostende komt en richting Wenduine wil maar is ondertussen terug vrij gegeven. Ook de MUG helicopter kwam ter plaatse.

Een tweetal jongetjes liepen de weg op. Een motorfiets werd verrast en kon niet meer tijdig remmen. Een van de jongetjes kon nog wegspringen. De andere werd geraakt door de motorfiets. Er is geen sprake van alcohol of overdreven snelheid, volgens de woordvoerder van het parket.

(JVM)