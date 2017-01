Zaak rond verongelukte motard uit Gistel al meteen uitgesteld

Bart Debruyne raakte eind augustus levensgevaarlijk gewond bij een ernstig ongeval op de Nieuwpoortse steenweg in Gistel. Hij reed in de richting van het centrum van Gistel toen hij in botsing kwam met de wagen van een 70-jarige Gistelnaar. Die kwam uit de tegenovergestelde richting en wilde de Lindenhofstraat inrijden.

Het kwam tot een aanrijding en Bart werd van zijn Kawasaki geslingerd. Hij raakte ernstig gewond, maar vocht nog enkele weken voor zijn leven. Uiteindelijk moest hij de strijd zo'n drie weken later opgeven.

68 waar maar 50 toegelaten is

In de Brugse politierechtbank moest de 70-jarige bestuurder van de wagen verschijnen. Hij moet zich daar verantwoorden voor de onopzettelijke doding. Maar er was al snel discussie over de snelheid waarmee de motorfietser reed. Volgens een gerechtsdeskundige reed hij namelijk 68 kilometer per uur waar slechts 50 toegelaten was. "Mijn cliënt heeft die motorfiets in de verte wel gezien, maar hij dacht dat hij nog gemakkelijk kon inslaan. Hij kon natuurlijk moeilijk inschatten dat die motorfiets te snel reed", zegt Paul Brondel, de advocaat van de autobestuurder.

De advocaat van de nabestaanden van Bart Debruyne gaat niet helemaal akkoord met die redenering. Zij vroegen dan ook om de zaak uit te stellen zodat zij een tegenexpert kunnen aanstellen. Een vraag waar de politierechter op in ging. De zaak werd onmiddellijk naar 9 juni uitgesteld.

