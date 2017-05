Wielertoeristen zoeken getuigen van ongeval met vluchtmisdrijf in Oostduinkerke

"Ik kan begrijpen dat je panikeert na een zwaar ongeval. Het is misschien zelfs menselijk. Maar dat je jezelf niet aangeeft eenmaal je gekalmeerd bent, dat begrijp ik dan weer niet." De boodschap van Bram Lammens (39) uit Assebroek aan de man die hem en zijn kameraad Olivier Mahieu (34) woensdagmiddag van de weg reed, is duidelijk: "Geef jezelf gewoon bij de politie aan, alstublieft."

Delen Toen het licht op groen sprong, draaide die bestuurder plots zijn stuur naar rechts over

De Brugse vrienden gingen woensdagmiddag samen een ritje maken. Het was mooi weer en ze reden richting kust. Daar zouden ze in de horecazaak van een vriend iets drinken en terug rijden. Maar daar kwamen ze nooit aan. Want op het fietspad in de Albert I-laan liep het grondig mis. "Wij reden op het fietspad en naderden een rood licht", vertelt Bram. "Enkele wagens stonden daar te wachten. Toen het licht op groen sprong, draaide die bestuurder plots zijn stuur naar rechts over. Wellicht wilde hij omkeren of zo, want een straat was daar niet. Maar wij kwamen er wel net aangereden."

Vrees voor het ergste

Bram werd door de wagen meegenomen en kwam op het voetpad ten val. Olivier reed de wagen achteraan aan. Die laatste was er het ergst aan toe. "Ik zag die wagen weg rijden, maar dacht dat hij zich ergens zou parkeren", vertelt Bram. "Ik ontfermde me over Olivier. Hij bleef roerloos op zijn buik liggen. Zijn hoofd bloedde en hij reageerde niet. Uiteraard dacht ik even het ergste. Toen hij toch wat begon te brabbelen, was ik opgelucht."

Getuigen gezocht

De twee werden naar het ziekenhuis overgebracht. Bram bleef zo goed als ongedeerd. Olivier brak zijn neus, moest drie keer genaaid worden, verloor twee tanden en liep een hersenschudding en heel wat schaafwonden in zijn aangezicht op. De twee mochten het ziekenhuis woensdagavond wel al opnieuw verlaten. De politie Westkust lanceerde al een oproep naar getuigen om zo de bestuurder van de grijze wagen - wellicht een Mercedes, BMW of Toyota - te kunnen identificeren. Ook de twee vrienden hopen dat dat zal lukken. "Op zich zijn we eigenlijk niet zo kwaad. Want we zijn ervan overtuigd dat hij ons gewoon niet gezien heeft. Maar het wordt nu wel tijd dat hij zijn verantwoordelijkheid voor zijn daden gaat opnemen."

(TLG)