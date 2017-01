Wegpiraat uit Gistel die koppel uit Diksmuide doodreed, krijgt ook in beroep dezelfde straf

Dat is dezelfde straf die de politierechter hem in mei vorig jaar had opgelegd. Op 28 juni 2015 verloor Mike R. omstreeks 16.30 uur ter hoogte van een asverschuiving langs de Brugsebaan in Gistel de controle over zijn wagen. Hij kwam op het andere rijvak terecht en knalde tegen de motor van Jonathan Vandecasteele (30). De Diksmuidenaar overleed ter plaatse en zijn vriendin Marie-Laure Geers (25), die achterop zat, bezweek in het ziekenhuis. Onderzoek wees uit dat R. 90 kilometer per uur reed in de bebouwde kom en onder invloed was van alcohol. Aan de burgerlijke partijen moet R. in totaal ruim 22.000 euro betalen.

(AF - Foto a-DJ)