Wagen met minderjarige lifters vlucht voor alcoholcontrole en crasht in wegenwerken

Op het kruispunt van de Northlaan en de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is maandagnacht een wagen gecrasht die gevlucht was voor een alcoholcontrole. Minstens drie inzittenden werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.