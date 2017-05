Wagen crasht in voortuintjes in Leffinge

Bij een wegvernauwing ging de wagen over de kop en belandde op zijn dak in een voortuintje. De weggeslingderde brokstukken beschadigden ook de afsluitingen van twee aanpalende woningen. De bestuurder en zijn passagier werden uit hun wagen bevrijd en met verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. De brandweer van Middelkerke had heel wat werk om de ravage op te ruimen. De Vaartdijk-Zuid was gedurende meerdere uren afgesloten voor alle verkeer. (JTV)